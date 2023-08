Japan kann kommen! Schweden besiegt USA im Elfmeterkrimi

Für die USA war es eine schwer verdauliche Niederlage: Gegen Schweden verlor der Mitfavorit trotz zahlreicher Großchancen das WM-Achtelfinale. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen.

Bei der FIFA-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland hat sich das Team der Niederlande für die Runde der letzten acht qualifiziert. Die Elf gewann im Football Stadium in Sydney gegen Südafrika mit 2:0.

Die Treffer erzielten Jill Roord in der 9. MInute und Lineth Beerensteyn in der 68. Minute nach einem schweren Fehler der gegnerischen Torhüterin. Gegner der Niederlande, WM-Finalist von 2019, im Viertelfinale ist am Freitag Spanien.

USA raus nach Elfmeterkrimi

Auch Japan hat sich bereits am Samstag für das Viertelfinale qualifiziert. Die Asiatinnen treffen auf Schweden, das sich in einem an Höhepunkten armen Spiel erst im Elfmeterschießen mit 5:4 durchsetzten.

Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung stand es 0:0 in Melbourne. Die Schwedinnen gaben erst in der 85. Minute den ersten Schuss auf das US-Tor ab. Sofia Jakobsson scheiterte aber aus kurzer Distanz an Torhüterin Alyssa Naeher.

Überragende Schwedin war Torhüterin Zećira Mušović, die zahlreiche Chancen mit Glanzparaden zunichte machte und sich damit wohl auch Respekt bei den US-Frauen im Elfmeterschießen verschaffte.

Schweden trifft damit Freitagmorgen auf Geheimfavorit Japan.