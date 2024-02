Finale der Mega-WM in New York

Von euronews

104 Spiele in drei Ländern: Mexiko, Kanada und die USA: Die Fußball-WM 206 wird gigantisch. Erstmals treten 48 Mannschaft an.

Das Finale der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 findet am Sonntag, dem 19. Juli 2026, in New York im „New Jersey Stadium“ statt. Das hat FIFA-Präsident Gianni Infantino bekanntgegeben.

Das 2010 eröffnete Mehrzweckstadion ist derzeit Spielort der NFL-Teams New York Giants und New York Jets.

Die FIFA hat gleichzeitig den vollständigen Spielplan für die größte FIFA Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten bekannt gegeben. Er bildet den Rahmen für das Turnier mit 104 Spielen, an dem 48 Mannschaften in 16 Austragungsorten in den drei Ländern Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten teilnehmen werden.