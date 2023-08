Eskalation in Niger? ECOWAS organisiert schnelle Eingreiftruppe

In Niger könnte die Lage eskalieren, denn die Gemeinschaft der ECOWAS-Staaten hat die Bildung einer Eingreiftruppe beschlossen. Es gehe nach dem Militärputsch um die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung.

Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas hat ihre Militärchefs angewiesen, umgehend eine Eingreiftruppe für einen möglichen Einsatz im Niger zusammenzustellen. Das vorrangige Ziel bleibe aber eine friedliche Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung, hieß es.

WERBUNG

Die Junta in Niger hat unterdessen erklärt, auf jede militärische Intervention von außen mit der Tötung des gestürzten Präsidenten Barzoum zu reagieren.

Die ECOWAS-Staatschefs kamen an diesem Donnerstag in in Nigerias Hauptstadt Abuja zusammen, um über das weitere Vorgehen nach dem Putsch in Niger zu beraten.

Am 26. Juli hatte Nigers Präsidialgarde unter General Abdourahamane Tiani den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum in seiner Residenz festgesetzt. Barzoum soll zuvor den Umbau der Garde geplant haben.

Kurz nach der Machtübernahme hatten die ECOWAS-Länder eine Reaktion auf den Putsch angekündigt, die auch ein militärisches Vorgehen umfassen könnte.

Gastgeber Bola Tinubu, der Präsident Nigerias, einem mächtigen Mitglied der ECOWAS, sprach in seiner Abschlusserklärung des Gipfels allerdings von einem gewaltsamen Eingreifen in Niger als "letztem Mittel".