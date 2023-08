Während Spanien mit einer neuen Hitzewelle konfrontiert ist, werden in Norwegen 4.000 Menschen wegen Überflutungen evakuiert.

Norwegen kämpft weiter mit den Überschwemmungen durch Sturm "Hans". Betroffen ist vor allem der Süden des Landes. An einem Wasserkraftwerk richteten die Fluten größere Schäden an. Landesweit wurden rund 4.000 Menschen evakuiert. Die Anwohnerin Marte Jørsted berichtet: "Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass wir sofort evakuiert werden. Und das gilt für alle Häuser und Gebäude, die nah am Fluss sind. Wir befinden uns auf einem kleinen Hügel, daher befürchten sie, dass es Erdrutsche geben könnte."

Hochwasserlage in Kroatien unter Kontrolle

In Kroatien hat die Drau ihr historisches Maximum von 704 Zentimetern erreicht. Nach sintflutartigen Regenfälle war in mehreren Regionen der Notstand ausgerufen worden. Inzwischen ist die Situation nach Angaben der Behörden weitgehend unter Kontrolle. Soldaten und Anwohner verstärken mit Sandsäcken die Dämme.

Hitzewelle in Spanien

Zeitgleich leiden die Menschen in Spanien unter einer weiteren großen Hitzewelle, der dritten in diesem Sommer. In Valencia erreichten die Temperaturen Werte um 46 Grad. In Valencia und Murcia herrscht Warnstufe Rot.