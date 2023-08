Wie orthodoxe Priester im Ausland von Moskau unter Druck gesetzt werden

Der Moskauer Patriarch Kyrill hatte angeordnet, für den Sieg Russlands im Angriffskrieg gegen die Ukrainezu beten. Wer sich widersetzt, wird bestraft.

In einer alten orthodoxen Kirche in Antalya hat Priester Ioann Koval einen seiner ersten Gottesdienste in der Türkei abgehalten, nachdem die russisch-orthodoxe Kirchenleitung beschlossen hatte, ihn nach einem Gebet für den Frieden in der Ukraine seines Amtes zu entheben.

Koval wandte sich an den Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus von Konstantinopel, der im Juni beschloss, ihm sein Amt zurückzugeben.

Als Präsident Wladimir Putin im vergangenen September eine Teilmobilisierung von Reservisten anordnete, forderte der Moskauer Patriarch Kyrill seine Geistlichen auf, für den Sieg zu beten. Ioann Koval , der 45-jährige Priester, änderte nur ein Wort und ersetzte "Sieg" durch "Frieden".

Koval sagte: "Mit dem Wort 'Sieg' bekam das Gebet eine propagandistische Bedeutung, die das Denken der Gemeindemitglieder prägte [...] Das ging gegen mein Gewissen."

Patriarch Kyrill: Einfluss weit über Russland hinaus

Der Einfluss des Patriarchen Kyrill geht weit über die Grenzen seines Landes hinaus, und seine Anordnungen gelten sogar für Priester, die im Ausland dienen.

Im Februar suspendierte Kirill den Pfarrer Andrej Kordotschkin in Madrid für drei Monate, weil er sich gegen die Kampfhandlungen ausgesprochen hatte.

Seit den ersten Tagen der Militäroperation hat Kordotschkin die russische Militäroperation öffentlich verurteilt und regelmäßig für den Frieden in der Ukraine gebetet. Kordotschkin wurde wegen "Aufstachelung zum Hass" seiner Gemeindemitglieder bestraft.

Kordotschkin sagte dazu: "Ich denke, ich habe die Pflicht, meine Meinung zu sagen, koste es, was es wolle. Aber natürlich kann ich meine Brüder, die in Russland sind, nicht aufrufen, sich einer Bedrohung auszusetzen."

Die russisch-orthodoxe Kirche begründete, die Repressionen seien "Strafe für ihr politisches Engagement."

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die Menschenrechtsgruppe "Christians Against War" mindestens 30 orthodoxe Priester gezählt, die von religiösen oder staatlichen Institutionen unter Druck gesetzt wurden.