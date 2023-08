Ciao, Roberto! Europameister Mancini verlässt die Squadra Azzurra

Wirkte das Aus für die FIFA-WM in Katar 2022 noch nach? Jedenfalls hat der Trainer des amtierenden Europameisters Italien, Roberto Mancini, überraschend seinen Rücktritt erklärt.

Roberto Mancini ist überraschend als Nationaltrainer von Fußball-Europameister Italien zurückgetreten. Der 58-Jährige habe am Samstagabend nach gut fünf Jahren seinen Rücktritt eingereicht, erklärte der italienische Fußball-Verband - ohne einen Grund für den Rückzug zu nennen.

Einen Nachfolger für den früheren Nationalspieler will der Verband in den kommenden Tagen benennen. Mancini hatte Italien 2021 zum EM-Titel geführt.und dadurch mit den Azzurri den größten Erfolg seit dem Weltmeistertitel 2006 gefeiert. In der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar war die Squadra Azzurra allerdings gescheitert.

Trotzdem berappelte sich die Nationalelf kurz darauf und erreichte das Final-Turnier der Nations League. Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Spanien belegte Italien den dritten Platz in dem Wettbewerb.

Als Nachfolger werden Luciano Spalletti, zuletzt Meistertrainer der SSC Neapel, und der ebenfalls vertragslose Ex-Nationalcoach Antonio Conte gehandelt, der im vergangenen März vom Premier-League-Verein Tottenham Hotspur entlassen wurde.