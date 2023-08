In Griechenland brennt es wieder, auf Teneriffa brennt es weiter

Im Nordosten Griechenland wüten massive Brände. Mehrere Dörfer mussten evakuiert werden. Auch auf der Ferieninsel Teneriffa kämpfen die Einsatzkräfte immer noch gegen einen großen Waldbrand im Norden der Ferieninsel.

Wegen der Wald- und Buschbrände im Nordosten Griechenlands haben die Behörden acht Dörfer in der Nähe der Stadt Alexandroupolis evakuiert. Durch das Feuer wurde dort mehrere Häuser und auch Agrarland zerstört.

Die Einsatzkräfte gehen massiv mit Löschflugzeugen gegen die Flammen vor. Starke Winde haben die Brände zusätzlich angefacht.

Teneriffa

Auch auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa brennt es weiter. Dort war vor Tagen ein massiver Brand im Nordosten der größten Insel der Kanaren ausgebrochen. Tausende mussten vorsorglich evakuiert werden. Bislang gibt es dort keine Berichte über Tote.

Laut den Behörden haben günstige Wetterverhältnisse den Einsatzkräften geholfen, die Flammen besser unter Kontrolle zu bekommen.

Der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo sagte, es handele sich um absichtliche Brandstiftung. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen, bisher sei aber niemand festgenommen worden. In den touristischen Gebieten der bei Urlaubern beliebten Insel herrsche derweil Normalität, hieß es.

Hitzewelle

Nach einem bereits sehr heißen Juli und bisherigen August und lang anhaltender Trockenheit in vielen Teilen des Landes hat am Samstag in Griechenland zudem eine neue Hitzewelle Einzug gehalten. Der staatliche Wetterdienst verzeichnete in vielen Gegenden Temperaturen um die 38 Grad. Auch Frankreich ächzt derzeit unter der Hitze - mit Temperaturen bis zu 40 Grad. Betroffen ist vor allem der Süden des Landes.