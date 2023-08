Auch Webers Medaillentraum platzte: Historische DLV-Nullnummer in Budapest

Julian Weber guckt entgeistert nach seinem letzten Versuch im Speerwerfen am 27. August 2023 - Copyright AP Photo

Von Euronews mit AP, dpa

Julian Weber hatte es am Finalabend in der Hand, die deutsche Blamage in Budapest zu verhindern. Doch auch der Speerwurf-Europameister landete wie seine DLV-Kolleg:innen außerhalb der Medaillenränge. Das gab es noch nie bei einer Leichtathletik-WM.