Von Euronews

Beträchtlicher Sachschaden nach Straßenkämpfen zwischen muslimischen Demonstranten und der Polizei.

In Värnhemstorget, einem Einwandererviertel in der schwedischen Stadt Malmö, ist es in der Nacht zum Montag zu schweren Krawallen gekommen.

Hunderte Demonstranten haben nach einer Koranverbrennung in der Stadt Dutzende von Fahrzeugen angezündet und sind mit den Ordnungskräften aneinandergeraten.

Der Sachschaden ist beträchtlich. Von Menschenopfern ist derzeit nichts bekannt, obwohl es zu Szenen großer Gewalt kam.

Die Zusammenstöße brachen am Sonntag im Laufe des Tages aus, nachdem ein irakischer Flüchtling das heilige Buch der Muslime in Brand gesetzt hatte.

Dutzende Menschen kamen in das Gebiet, um den Aktivisten zu konfrontieren. Die Polizei griff ein, um ihn vor physischem Schaden zu schützen.

Mehrere Personen wurden verhaftet.

Die schwedische Gesetzgebung toleriert diese Art von Handlungen im Rahmen der Meinungsfreiheit.

Ihr Schutz durch die Sicherheitskräfte wird in der islamischen Welt scharf kritisiert.