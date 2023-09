Scholz mit Augenklappe: Mitglied der Piratenpartei oder der Einäugige unter den Blinden?

Von euronews

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz ist beim Joggen gestürzt und zog sich Gesichtsverletzungen zu. Er muss bis auf weiteres eine Augenklappe tragen.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist nicht zur Piratenpartei gewechselt und trägt auch nicht sein Faschingskostüm Probe. Scholz stürzte beim Joggen, zog sich dabei Gesichtsverletzungen zu und muss bis auf Weiteres eine Augenklasse tragen.

WERBUNG

Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte: „Also, es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Wir haben jetzt gerade vor wenigen Minuten, ein Foto von ihm, damit sich alle daran gewöhnen können, wie er in den nächsten ein, zwei Wochen aussieht, auch in die sozialen Medien gestellt. Er war heute Morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus, wird aber alle Termine, die geplant sind, wahrnehmen."

Dazu gehören in dieser Woche unter anderem ein Besuch auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in München sowie am Freitag die Abreise nach Neu-Delhi, wo der G20-Gipfel stattfindet.