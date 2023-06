Letzter Deutschland-Besuch als NATO-Generalsekretär? Stoltenberg führt Gespräche mit Scholz

Von euronews

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt an diesem Vormittag NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Bundeskanzleramt. Wichtigster Punkt der Besprechung soll die Vorbereitung das NATO-Treffen sein, das am 11. und 12. Juli im litauischen Vilnius stattfindet.

Stolenberg reist nach Schleswig-Holstein weiter

Der Norweger hält im Rahmen seines Deutschland-Besuches auch eine Rede auf dem „Tag der Industrie“ des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Am Dienstag reist er nach Schleswig-Holstein, um dem Fliegerhorst Schleswig einen Besuch abzustatten. Gemeinsam mit dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius wird Stoltenberg zudem in der FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH sowie in der Marineschule Mürwik erwartet.

Stoltenberg gibt Ende September sein Amt an der Spitze des Militärbündnisses ab. Seine Nachfolge ist ungeklärt.