In einem historischen Fehlalarm wurden Polizeibeamte zu einem Café in Nordengland gerufen und hielten es fälschlicherweise für den Schauplatz eines Massenmords.

Es war eine Yoga-Sitzung, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so schnell nicht vergessen werden.

WERBUNG

Eine Gruppe von Fitnessfans in Chapel St Leonards, Lincolnshire, war am Mittwochabend, dem 6. September, ganz in sich gekehrt, als ihre entspannende Sitzung abrupt von der Polizei unterbrochen wurde.

Der Grund? Die Polizei war von einem Passanten alarmiert worden, der offenbar besorgt war, weil er "Leichen" auf dem Boden liegen sah.

Nach Angaben des Seascape Cafe, in dem der Kurs stattfand, hielt die Person, die den Alarm ausgelöst hatte, die Yogis fälschlicherweise für Opfer eines Mordes und benachrichtigte daher die Polizei, die rasch in großer Zahl eintraf.

Auf ihrer Facebook-Seite schrieben die Angestellten des Strandcafés über den Vorfall: "Wenn irgendjemand [sic] gestern Abend um 21:30 Uhr die Polizeisirenen in Chapel St. Leonard's gehört hat, dann seid bitte nicht beunruhigt".

Sie bedankten sich bei der örtlichen Polizei und fuhren fort: "Liebe Öffentlichkeit, bitte denken Sie daran, dass im Observatorium abends viele Yoga-Kurse stattfinden. Wir sind nicht Teil einer verrückten Sekte oder eines verrückten Clubs".

Die Behörden bestätigten, dass der Anruf um 20:56 Uhr BST "mit guten Absichten" getätigt wurde, und sagten: "Die Beamten waren vor Ort, und wir freuen uns, dass alle in Sicherheit und wohlauf sind."