Massenyoga: Ein Hauch von Nordkorea in Hanoi

Was Yoga-Fans so alles auf die Beine stellen: 5 000 Anhänger:innen der indischen Lehre versammelten sich im My Dinh Nationalstadion in Hanoi, um in vollendeter Einheit die Nationalflagge darzustellen. Die Veranstaltung diente in erster Linie dazu, die Bedeutung von Yoga für die Gesunderhaltung von Körper und Geist zu verdeutlichen. Das Event sollte sowohl Einzelpersonen áls auch Gemeinden inspirieren, hieß es.

