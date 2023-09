China verärgert über geplante E-Auto-Untersuchung der EU

Von Euronews mit dpa

Die Ankündigung der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, E-Autos aus China hinsichtlich Subventionierung untersuchen zu lassen hat beobachtet China mit Sorge.

China hat die EU-Kommission gewarnt, dass die seitens der EU angekündigte Untersuchung wegen staatlicher Unterstützung für Elektroautos aus China den bilateralen Handelsbeziehungen schaden könnte und die Preise in die Höhe treiben werde. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Untersuchungsmaßnahmen am Mittwoch in ihrer "State of the Union"-Rede angekündigt.

Chinas Handelskammer forderte die EU-Kommission in einer Erklärung auf, sie solle nicht auf "einseitige Handelsinstrumente" zurückgreifen, um Chinas Elektrofahrzeuge in der EU "zu blockieren und ihre Kosten zu erhöhen".

Chinesische Investitionen in Europa war eines der Themen, die Von der Leyen und Chinas Ministerpräsident auf dem jüngsten G20-Gipfel diskutiert haben. Brüssel ist bemüht, die Handelbeziehungen zwischen China zu fördern, ohne gleichzeitig europäischen Produzenten zu schaden.

Die EU beschuldigt Peking, den europäischen Markt mit Subventionen für chinesische E-Autos Märkte einheimischer Fahrzeughersteller zu unterwandern. China weist den Vorwurf zurück.