Traurige Bilder nach Flutkatastrophe von Derna in Libyen

Auch eine Woche nach der Flutkatastrophe in Libyen steht nicht fest, wie viele Menschen ihr Leben verloren haben. In der besonders betroffenen Stadt Derna werden weiter Leichen geborgen. Und an diesem Montag haben Menschen gegen die lokalen Behörden demonstriert. Sie verlangen, dass diejenigen, die für die mangelhafte Wartung der Staudämme zuständig waren zur Verantwortung gezogen werden.