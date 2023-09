Verirrtes Kampfmittel? Sprengstoff-Drohne in bulgarischem Badeort entdeckt

Von euronews

Der Fundort liegt am Schwarzen Meer gegenüber der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Woher die Drohne stammt, war zunächst klar.

In Bulgarien ist eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt worden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums habe das Fluggerät am Rand eines kleine Ortes am Schwarzen Meer zwischen Felsen gesteckt.

WERBUNG

Einwohner des Touristenortes Tyulenovo setzten einen Notruf ab, nachdem sie die Drohne entdeckt hatten. Wenig später waren Einsatzkräfte vor Ort und sperrten die Umgebung ab.

Die Gemeinde befindet sich rund 70 Kilometer von der rumänischen Grenze entfernt und liegt gegenüber der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Woher die Drohne stammt, war zunächst unklar.

Der Sprengstoff wurde noch vor Ort durch eine kontrollierte Explosion unschädlich gemacht.