Aserbaidschan behauptet, "seine Souveränität wiederhergestellt" zu haben. Friedensgespräche sollen am Donnerstag beginnen. Demonstranten in Eriwan warfen der armenischen Regierung Verrat vor.

Nach eintätigen heftigen Kämpfen hat Aserbaidschan den militärischen Sieg über Armenien im Berg-Karabach-Konflikt erklärt.

Präsident Ilham Aliyev sagte in einer Fernsehansprache, Aserbaidschan habe seine Herrschaft über das Gebiet im Südkaukasus wiederhergestellt. Der Einsatz, den er eine Anti-Terror-Operation nannte, sei beendet.

Friedensgespräche ab diesem Donnerstag

Zuvor hatten die in Berg-Karabach stationierten armenischen Truppen zugestimmt, ihre Waffen niederzulegen. Friedensgespräche mit Vertretern der Region sollen an diesem Donnerstag beginnen. Dabei soll es um die Wiedereingliederung der seit Jahrzehnten umkämpften und mehrheitlich von Armeniern bewohnten Enklave in den aserbaidschanischen Staat gehen.

Bei den jüngsten Angriffen wurden armenischen Angaben zufolge mehr als 30 Menschen getötet und über 200 verletzt, unter ihnen auch Zivilisten.

Im Detail sieht das Waffenstillstandsabkommen, das von Baku bestätigt wurde, "den Abzug der verbleibenden Einheiten und des Militärs aus den Streitkräften Armeniens" und "die Auflösung und vollständige Entwaffnung der Verbände der Verteidigungsarmee von Nagorny-Karabach" vor.

Die Separatisten stimmten zu, am Donnerstag in der aserbaidschanischen Stadt Jewlach erste Gespräche über die "Wiedereingliederung" des Gebiets in Aserbaidschan zu führen.

Im Vorfeld der Gespräche versicherte Hikmet Hajiev, ein Berater des aserbaidschanischen Präsidenten, dass Aserbaidschan "die friedliche Wiedereingliederung der Armenier in Karabach" und eine "Normalisierung" der Beziehungen zu Armenien anstrebe.

Er versprach den armenischen Separatistenkräften "einen sicheren Übergang" und versicherte, dass "alle Aktionen" "vor Ort" mit dem russischen Friedenskontingent koordiniert würden.

Tausende Karabach-Armenier flüchten

Der aserbaidschanische Sieg nährt jedoch die Befürchtung, dass die 120.000 Einwohner von Berg-Karabach das Land in Scharen verlassen werden. Bilder lokaler Medien zeigten eine Menschenmenge, die sich auf dem von Russland kontrollierten Flughafen von Stepanakert (Khankendi), der Hauptstadt der Separatisten, versammelte.

Mehr als 10.000 Menschen, darunter Frauen, Kinder und ältere Menschen, seien bereits aus der Enklave evakuiert worden.

Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan betonte, die russische Friedenstruppe sei nun für die Sicherheit der Armenier in der Gegend verantwortlich.

"Wenn die Friedenstruppen ein Friedensabkommen vorgeschlagen haben, bedeutet dies, dass sie die Verantwortung für die Sicherheit der Armenier in Berg-Karabach vollständig und ohne Vorbehalte akzeptieren und ihnen die Bedingungen und Rechte einräumen, um sicher auf ihrem Land und in ihren Häusern zu leben."

"Unerwartete politische Kompetenz"

Der aserbaidschanische Präsident lobte das Verhalten der armenischen Behörden , die seiner Meinung nach "politische Kompetenz" bewiesen, indem sie nicht direkt in den Konflikt eingriffen.

mit folgenden Worten das Einlenken des armenischen Nachbarn. "Gestern und heute hat die armenische Führung überraschenderweise unerwartete politische Kompetenz bewiesen. Wir wissen das zu schätzen und halten es für einen wichtigen Faktor."

Derweil demonstrierten wieder Tausende in der armenischen Hauptstadt gegen die eigene Regierung, der sie vorwarfen, die Armenier in Berg-Karabach im Stich gelassen zu haben. Auch vor der russischen Botschaft kam es zu Protesten.