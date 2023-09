Rumänien: 4 Tote und 5 Verletzte bei Gasexplosion auf Autobahnbaustelle

Von Euronews mit AP/DPA

Laut Katastrophenschutz wurde die Explosion durch den Riss einer Gastransportleitung und das Auftreten mechanischer Funken infolge der Bauarbeiten ausgelöst. Lokale Medien berichteten, dass ein Arbeiter mit seinem Bagger gegen die Pipeline gestoßen sei.

Bei einer Gasexplosion auf einer Autobahnbaustelle in Rumänien sind vier Menschen ums Leben gekommen, fünf weitere wurden verletzt .

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Das Gebiet rund um den Explsionsort wurde für die Lösch- und Bergungsarbeiten weiträumig abgeriegelt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Die staatliche rumänische Gas-Verteilgesellschaft Transgaz erklärte, die Baufirma habe es unterlassen, sich um eine vorschriftsmäßige Baugenehmigung zu kümmern, die auch einen Schutz der Pipeline oder deren Verlegung beinhaltet hätte.

Rumänische Medien zitierten eine Vorschrift von Transgaz, der zufolge es keine Straßenbauarbeiten in weniger als 20 Meter Nähe zu einer Gasröhre geben dürfe.

Erinnerung an Tankstelleexplosion bei Bukarest

Im vergangenen Monat bei Explosionen an einer Flüssiggas-Tankstelle bei Bukarest vier Menschen gestorben und mehr als 50 verletzt worden. Weil in Rumänien die Infrastruktur für die Behandlung schwerster Verbrennungen nicht ausreicht, wurden 12 Patienten in Kliniken anderer EU-Staaten gebracht, auch nach Deutschland.

Laut Katastrophenschutz hatte die Tankstelle keine Betriebsgenehmigung. Diese sei ihr im Jahr 2020 entzogen worden, nachdem eine Inspektion nicht genehmigte bauliche Veränderungen an dem Objekt festgestellt hatte.