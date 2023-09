Berg-Karabach: Armenien fordert erneut UN-Mission für die Region

Von Euronews mit AP, dpa

Die Zehntausenden armenischen Zivilisten in der Konfliktregion fürchten nach der Machtübernahme durch Aserbaidschan, vertrieben oder unterdrückt zu werden.

Nach der Eroberung der Kaukasusregion Berg-Karabach durch Aserbaidschan hat der armenische Außenminister der internationalen Gemeinschaft Untätigkeit vorgeworfen.

Bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York forderte Ararat Mirsojan erneut eine UN-Mission zur Überwachung der Sicherheitslage vor Ort.

Mirsojan sagte, die Menschen dort hätten in den vergangenen Monaten vergeblich auf Hilfe gehofft: "Armenien hat die internationale Gemeinschaft wiederholt aufgefordert, konkrete und praktische Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Entsendung einer behördenübergreifenden UN-Bedarfsanalyse- und Erkundungsmission nach Berg-Karabach."

Aserbaidschan wirbt für Koexistenz

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov unterstrich in New York die Gesprächsbereitschaft seines Landes und warb für eine Koexistenz: "Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass es für Aserbaidschan und Armenien eine historische Chance gibt, gutnachbarschaftliche Beziehungen aufzubauen und als zwei souveräne Staaten innerhalb international anerkannter Grenzen in Frieden nebeneinander zu existieren."

Nach der Kapitulation der armenischen Milizen in Berg-Karabach fürchten zehntausende armenische Zivilisten, vertrieben oder unterdrückt zu werden. Aserbaidschan kündigte an, die Armenierinnen und Armenier in der Region wie alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner zu behandeln.

Am vergangenen Dienstag hatte das autoritär geführte Aserbaidschan eine Militäroperation zur Eroberung der Region gestartet. Nur einen Tag später ergaben sich die unterlegenen Karabach-Armenier.