Frankreich zieht Streitkräfte aus dem Niger ab

Von Euronews mit dpa

Die Militärregierung im Niger hat unterdessen den Luftraum für französische Flugzeuge gesperrt.

Frankreichs Präsident will die französischen Streitkräfte aus dem Niger abziehen. Die militärische Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Land werde beendet und die dort stationierten französischen Soldaten sollen bis Jahresende zurückkehren, sagte Emmanuel Macron am Sonntagabend in einem Interview mit den Fernsehsendern TF1 und France 2.

WERBUNG

Nach dem Militärputsch im Niger hat Frankreichs Präsident Emanuel Macron am Sonntag bekanntgegeben, sein Land werde die militärische Kooperation mit dem Niger beenden und in den kommenden Monaten alle seine Truppen abziehen. Auch der französische Botschafter in Niamey wird abgezogen.

Die Militärregierung im Niger hat unterdessen den Luftraum für französische Flugzeuge gesperrt. Nigers Luftraum sei offen für alle nationalen und internationalen kommerziellen Flüge "mit Ausnahme französischer Flugzeuge oder von Frankreich gecharterten Flugzeugen, einschließlich jener der Fluggesellschaft Air France", hieß es in einer auf Samstagabend datierten Mitteilung, die auf der Webseite der Flugsicherheitsbehörde für Afrika und Madagaskar (Asecna) veröffentlicht wurde.

Der Luftraum bleibe gesperrt für alle militärischen und Sonderflüge, sofern keine Sondergenehmigung der Behörden vorliege.