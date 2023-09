Deutsche Immobilienpreise auf Rekordtief

Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Die Preise für Wohnimmobilien sind im Jahresvergleich um 9,9 % gesunken. Dies ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2000, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. - Copyright Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Die Preise für Wohnimmobilien sind im Jahresvergleich um 9,9 % gesunken. Dies ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2000, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. - Copyright Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Von Reuters

Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Englisch

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind so stark gesunken wie noch nie seit Beginn der Datenerhebung 2000. In größeren Städten ist der Rückgang am stärksten.