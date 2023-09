Schweden: Tote bei Explosion und Schüssen - Nächstes Kapitel des Bandenkrieges?

Von euronews

Unweit der schwedischen Stadt Uppsala ist bei einer Explosion eine 25 Jahre alte Frau getötet worden. Die Polizei geht von einem Anschlag aus, der laut schwedischen Medien offenbar nicht dem Opfer galt.

Die Frau war die Nachbarin von Verwandten eines schwedisch-türkischen Mannes, der in Verdacht steht, eine der Hauptfiguren des organisierten Verbrechen in Schweden zu sein. Fünf Gebäude wurden bei der Explosion beschädigt. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

Ob die Explosion und zwei Morde, die am Mittwochabend beziehungsweise in der Nacht zum Donnerstag im Großraum Stockholm mit Schusswaffen verübt wurden, mit einem in Schweden tobenden Bandenkrieg in Zusammenhang stehen, ist noch unklar.

Elf Tote durch Schüsse im September

Seit Anfang September sind in Schweden elf Menschen durch Schüsse getötet worden. Im Jahr 2022 waren es insgesamt 63.

Die schwedische Mitte-Rechts-Regierung hat Gesetze verschärft, um die Bandenkriminalität in den Griff zu bekommen. Magdalena Andersson, Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei und frühere Regierungschefin, sprach sich dafür aus, das Militär einzusetzen, um der Polizei Unterstützung zu leisten.