1.000 Stockholmer sterben jedes Jahr an den Folgen der Luftverschmutzung. Ein schwedisches Fahrverbot für Autos soll das ändern.

Schwedens Hauptstadt verbietet Benzin- und Dieselfahrzeuge im Stadtzentrum, um die Umweltverschmutzung zu verringern und die Emissionen zu senken.

Die neuen Regeln werden am 31. Dezember 2024 in Kraft treten.

"In Stockholm sollte jeder in der Lage sein, die Luft zu atmen, ohne krank zu werden", schrieb der Verkehrsstadtrat und Abgeordnete Lars Strömgren auf X - früher Twitter. Er stellt sich eine Stadt mit "Sitzgelegenheiten im Freien und viel Platz zum Laufen und Radfahren" vor.

Es ist das erste Mal, dass das Land so strenge Umweltvorschriften für Fahrzeuge einführt.

Wo werden Autos mit Verbrennungsmotor in Stockholm verboten?

Das Fahrverbot gilt für 20 Blocks im Stockholmer Stadtzentrum, darunter Straßen im Bereich der Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan und Sveavägen.

Laut Strömgren handelt es sich dabei um Gebiete, in denen die meisten Lieferfahrzeuge unterwegs sind. Durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge werden die Lieferungen nicht nur nachhaltiger, sondern auch leiser, so dass sie rund um die Uhr durchgeführt werden können, fügte er hinzu.

Sobald das Verbot Ende 2024 in Kraft tritt, dürfen nur noch Elektrofahrzeuge (EVs) und emissionsarme Gasfahrzeuge in der Zone fahren. Plug-in-Hybrid-Lastkraftwagen werden ebenfalls zugelassen.

Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge mit Behindertenausweis fallen nicht unter das Verbot.

Die 180.000 Quadratmeter große Zone könnte bis zu einer Diskussion Anfang 2025 erweitert werden.

Ursprünglich sollte sie auch in Gamla Stan - der Altstadt - eingeführt werden, aber diese Pläne wurden nun verworfen. Stattdessen soll das Gebiet zu einer weitgehend fußgängerfreundlichen "städtischen Umweltzone" werden, in der 130 Parkplätze entfernt werden, um Platz für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen, berichtet der schwedische Fernsehsender SVT Nyheter.

Stockholms Vision für eine grünere Zukunft

Schwedens Grüne Partei (Miljöpartiet) - Teil der rot-grünen Koalition des Landes - hat Pläne für eine emissionsfreie Innenstadt in Stockholm bis 2030 vorgelegt.

Dazu gehören die Einführung von Umweltzonen mit Fahrzeugkontrollen in Gebieten mit schlechter Luftqualität, das Verbot von Autos in bestimmten Gebieten und an bestimmten Tagen sowie die Reduzierung des gesamten Autoverkehrs um 30 Prozent bis 2030.

Dem Bericht zufolge sterben jedes Jahr 1.000 Stockholmer vorzeitig an den Folgen der Luftverschmutzung - eine Zahl, die durch die neuen Verkehrsmaßnahmen gesenkt werden soll.

Letztes Jahr kündigte Strömgren 2 Milliarden Euro an, um die Infrastruktur für Fußgänger, Radfahrer und öffentliche Verkehrsmittel in Stockholm zu verbessern.