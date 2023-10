Führende Gewerkschafter sagen, die rechte Regierung verfolge eine "umgekehrte Robin Hood"-Politik: Sie kürze die Leistungen für die Armen, belohne aber die Reichen mit Steuererleichterungen.

Finnlands rechtsgerichtete Regierung steht vor einem 'Herbst der Unzufriedenheit'. Gewerkschaften und Studentenverbände machen mobil gegen Kürzungen bei der Sozialhilfe, der Aushöhlung von Arbeitsrechten und Arbeitsplatzsicherheit sowie neuer Beschränkungen für internationale Student:innen, die in dem nordischen Land bleiben wollen.

Gewerkschafter haben die Regierung von Premierminister Petteri Orpo als "umgekehrte Robin-Hood-Regierung" gebrandmarkt, die die Leistungen für die Armen kürzt und die Reichen mit Steuersenkungen belohnt.

Die sichtbarsten Proteste der letzten Zeit begannen mit der Besetzung der Universität Helsinki durch Student:innen, die nun in die dritte Woche geht und für die eintausend Universitätsmitarbeiter:innen ein Unterstützungsschreiben unterzeichnet haben. Die Organisatoren sagen, die Bewegung habe sich "wie ein Lauffeuer" auf alle anderen großen Universitäten des Landes ausgebreitet.

"Wir unterstützen die Ansichten der Student:innen, und die Universitätsleitung hat Verständnis für die Sorgen der Besetzer um den Lebensunterhalt der Student:innen", so Prorektor Kai Nordlund in einer Erklärung.

Die Studierenden sagen, sie hätten schon genug Kürzungen ertragen, und es müsse ein Schlussstrich gezogen werden.

"In den letzten zehn Jahren wurde die Sozialhilfe für finnische Studierende ständig gekürzt, und die jetzige Regierung setzt dies fort, wodurch sich die Situation für die Studierenden verschlechtert und wir gezwungen sind, mehr Schulden zu machen, um studieren zu können, was bedeutet, dass wir nach unserem Abschluss einen riesigen Schuldenberg abtragen müssen", sagt Havu Laakso, einer der Studentinnen, die die Universität Helsinki besetzen.

Laakso und ihre Landsleute haben die Woche mit einem Schub für ihre Moral begonnen, als sie eine Rede des finnischen Präsidenten Sauli Niinistö störten und von Sicherheitskräften aus dem Gebäude vertrieben werden sollten. In letzter Minute lenkte die Universität jedoch ein, und die Student:innen, deren Zahl angesichts der drohenden Zwangsräumung gestiegen war, konnten während Niinistö's Rede viel Lärm machen.

"Die jetzige Regierung will auch die Studiengebühren erhöhen und die Einwanderungspolitik verschärfen, so dass internationale Studenten nach ihrem Abschluss nur noch drei Monate Zeit haben, einen Job zu finden, sonst werden sie rausgeschmissen", so Laakso gegenüber Euronews.

Politische Beobachter sind verblüfft, weil die derzeitige Regierung einerseits das Wohngeld kürzt, während sie gleichzeitig Tausende von ausländischen Arbeitskräften anwerben muss, um traditionell schlecht bezahlte Jobs wie Kranken- und Altenpflege zu besetzen - Arbeitskräfte, die auf genau diese Art von Leistungen angewiesen sind, um über die Runden zu kommen. Außerdem ist es verwunderlich, warum internationalen Hochschulabsolventen, deren Fähigkeiten benötigt werden, wenn Finnland eine der innovativsten und technologieführenden Volkswirtschaften Europas werden will, ein so enger Zeitrahmen auferlegt wird.

Ein Politiker der regierenden Nationalen Koalitionspartei verschärfte am Wochenende die Rhetorik, indem er die Studenten als "linke Eindringlinge" bezeichnete, die in unangemessener Weise mehr Zuschüsse und Beihilfen vom Staat verlangten, während Oppositionspolitiker der Sozialdemokraten die Frage stellen, warum die Abgeordneten der Regierungspartei zwar bereit seien, die Sozialleistungen zu kürzen, aber nicht dazu, zu den Protesten zu gehen und persönlich ihre Politik zu erklären.

Student:innen protestieren vor dem Hauptcampus der Universität Helsinki, September 2023 Viena Pentikäinen

Was würde Jesus tun? Finnlands Kirchen engagieren sich

Eine Gemeindekirche in Helsinki hat es unterdessen als "gottlos" bezeichnet, einkommensschwachen und benachteiligten Menschen Leistungen zu kürzen, und auf den offiziellen Social-Media-Accounts der Kathedrale von Turku wurde eine ähnliche Unterstützungsbotschaft gepostet, in der es heißt: "Sich um seine Lieben zu kümmern, ist Teil des christlichen Glaubens, unabhängig von der Parteizugehörigkeit."

Die "Occupy Education"-Streiks haben sich sogar auf einige finnische Gymnasien ausgeweitet, zuerst in der Hauptstadtregion und jetzt auch in mehreren anderen Städten, da der Verband der Gymnasiast:innen, Lukio, seine Mitglieder dazu ermutigt, ihre Stimme zu erheben.

"Es gibt viele Proteste im ganzen Land, und ich denke, dass die Regierung aufhorchen muss, aber ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass sie sich ändern wird", so die Lukio-Vorsitzende Ella Siltanen gegenüber Euronews.

Die finnische Regierung hat Euronews eine Erklärung über die aktuelle Situation zugesagt, diese aber nicht vor Veröffentlichung dieses Artikels abgegeben.

Versuche der Regierung, den Arbeitsmarkt zu reformieren

Neben Kürzungen bei den Leistungen für Studierende und strengeren Einwanderungsmaßnahmen schlägt die Regierung auch einige der umfangreichsten Reformen des Arbeitsmarktes seit Jahrzehnten vor. Obwohl Experten darin übereinstimmen, dass Finnlands Sozialversicherungssystem und Arbeitsmarktvorschriften reif für eine Überholung sind, ist die Bereitschaft dafür in der Bevölkerung begrenzt.

Ein früherer Versuch einer umfassenden Reform in den frühen 1990er Jahren scheiterte, nachdem die Gewerkschaften mit einem landesweiten Generalstreik gedroht hatten. In jüngerer Zeit stieß die Einführung eines sogenannten "Aktivierungsmodells", mit dem die Regierung von Premierminister Juha Sipilä im Jahr 2018 Menschen aus dem Leistungsbezug in eine Beschäftigung bringen wollte, auf breite Proteste, da es im Wesentlichen arbeitslose Arbeitssuchende bestrafte, die keine Arbeit finden konnten.

Das zutiefst unpopuläre Aktivierungsmodell wurde dann von der nächsten, linksgerichteten Regierung weitgehend zurückgenommen, nachdem bekannt wurde, dass mehr als 90.000 Menschen von Leistungskürzungen betroffen waren.

Der finnische Präsident Sauli Niinistö spricht zu Demonstranten an der Universität Helsinki, 28. September 2023 Viena Pentikäinen

Gewerkschaften starten drei Wochen lang gezielte Streikaktionen

Die derzeitige Regierung ist mit dem Versprechen angetreten, die Staatsverschuldung zu begrenzen und die aus ihrer Sicht "verschwenderischen" Ausgaben der Regierung Sanna Marin einzudämmen.

Sie hat jedoch ihr eigenes Kreditlimit von 10 Milliarden Euro bereits ausgeschöpft und verschuldet sich nun genauso schnell wie die Regierung Marin. Damit ist die Annahme hinfällig, dass die fiskalkonservative Partei der Nationalen Koalition von Natur aus besser mit der Wirtschaft umgehen kann als ihr linkes Pendant, die Sozialdemokraten.

"Ich denke, wir müssen zurück in die 1990er Jahre gehen, bevor wir eine solche Regierung hatten", erklärt Jarkko Eloranta, der Vorsitzende des finnischen Gewerkschaftsdachverbandes SAK.

"Dies ist kein Sparhaushalt, den die Regierung eingeführt hat.Denn er sieht auch Steuererleichterungen für die Wohlhabendsten vor, wie z.B. die Senkung der Einkommenssteuer für Menschen, die mehr als 80 000 Euro im Jahr verdienen", erklärt er Euronews.

"Dies ist eine umgekehrte Robin-Hood-Regierung, sie nimmt von den Armen und gibt den Reichen, also ist das nur ein Sparhaushalt für Menschen mit niedrigem Einkommen".

Als Teil der allgemeinen Proteste hat die SAK nun drei Wochen lang gezielte Streiks in verschiedenen Sektoren und in verschiedenen Teilen des Landes angekündigt. Die Gewerkschaft lässt ihre Muskeln spielen und hofft, der Regierung einen Vorgeschmack darauf zu geben, was passieren könnte, wenn sie nicht einige der Maßnahmen zurücknimmt, die die Gewerkschaften für problematisch halten.

"Natürlich haben wir andere Pläne, wenn die Situation so weitergeht, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Regierung durch unsere derzeitigen Aktivitäten nicht erschüttert wird oder einen Rückzieher macht", sagt Eloranta und spielt damit auf eine mögliche Eskalation der Streiks an.

Finnischen Medienberichten zufolge hat sich Finanzministerin Riikka Purra, die Vorsitzende der rechtsextremen Finnischen Partei, seit ihrem Amtsantritt im Juni geweigert, sich mit führenden Gewerkschaftsvertretern zu treffen.

"Die Regierung sagt, sie höre zu, aber es gibt keine wirklichen Diskussionen, keine wirklichen Verhandlungen, sie setzt nur ihre eigene Politik um", sagt Eloranta.