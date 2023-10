Landtagswahlen in Bayern und Hessen: Politisches Stimmungsbarometer für ganz Deutschland

Von euronews

Deutschland blickt auf Bayern und Hessen. Denn die Landtagswahlen in den beiden Bundesländern an diesem Sonntag stellen zumindest in Teilen auch die politische Stimmung im ganzen Land auf den Prüfstand.

In Bayern will Ministerpräsident Markus Söder weiterregieren. Das tut er derzeit gemeinsam mit den Freien Wählern. Deren Vorsitzender Hubert Aiwanger wurde während des Wahlkampfes vorgeworfen, in Jugendtagen ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben, was Aiwanger bestreitet.

Hessen: Bei Niederlage will Faeser Bundesinnenministerin bleiben

In Hessen tritt Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin der SPD an. Ihr Ziel lautet, Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU abzulösen. Im Falle einer Niederlage will Faeser ihr Amt in Berlin behalten. Während des Wahlkampfes in Hessen wurde sie immer wieder durch das Tagesgeschäft als Bundesinnenministerin ausgebremst.