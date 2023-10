Wie im Sommer: Warmes Oktober-Wochenende in London

Von euronews

Lange Schlangen vor Eisdielen, Menschen in luftiger Sommerkleidung: Bis zu 25,8 Grad Celsius - gemessen in einer Grünanlage im Westen Londons - herrschten am Wochenende in der britischen Hauptstadt.

Laut dem britischen Wetteramt liegt die Durchschnittstemperatur im Oktober bei 17 Grad.

Oktober-Höchstwert stammt aus dem Jahr 2011

Vom britischen Oktober-Höchstwert war London aber noch weit entfernt: Am 1. Oktober 2011 wurden in Gravesend in der Grafschaft Kent 29,9 Grad Celsius gemessen.

Und es könnte das letzte sommerliche Wochenende des Jahres gewesen sein: Für nächsten Samstag sind 14 Grad und Regen angesagt.

In Teilen Schottlands war statt Sonnenschein ergiebiger Niederschlag angesagt.