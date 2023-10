Von Euronews mit AFP, AP, ZDF

Viele der 100.000 Deutschen in Israel wollen das Land verlassen, doch die Regierung in Berlin schickt kein Evakierungsflugzeug. Laut ihrer Mutter ist die 22-jährige Shani Louk verletzt in einem Krankenhaus in Gaza.

Viele Menschen aus Europa versuchen, Israel zu verlassen. Während jetzt auch Frankreich ein Evakuierungsflugzeug schickt, fühlen sich die meisten der etwa 100.000 Deutschen in Israel weitesgehend im Stich gelassen, denn Berlin hat keine Flüge zur Rückholung geplant.

Von der deutschen Geisel Shani Louk sagt deren Mutter jetzt in einem Gespräch mit der ARD, die 22-Jährige sei in einem Krankenhaus in Gaza und am Leben. Am Wochenende hatte die aus Baden-Württemberg stammende Mutter in einem Video um Hilfe gebeten. Shani Louk gehört zu den jungen Leuten, die auf einem Techno-Festival in der Negev-Wüste waren und von dort verschleppt worden.

Laut ZDF sind mindestens fünf Deutsche gekidnappt und nach Gaza gebracht worden. Insgesamt soll die Hamas mehr als 130 Geiseln in ihrer Gewalt haben.

Laut einer Hilfsorganisation haben Hamas-Angreifer mindestens 260 Festival-Besucherinnen und -Besucher getötet. Überlebende schildern grausame Szenen von Vergewaltigungen und Tötungen.

900 Tote aus Israel, 800 in Gaza

An Tag 4 des Kriegs zwischen der Hamas und Israel ist die Zahl der Todesopfer in Israel auf über 900 gestiegen, die Zahl der Toten in Gaza wird mit etwa 800 angegeben. Die Menschenrechtsbehörde der UNO verurteilte die von Israel geplante Blockade des Gazastreifens aufs Schärfste.

UNO und WHO fordern humanitären Korridor für Gaza

Die UNO und die WHO fordern einen humanitären Korridor, um die 2,3 Millionen Menschen in Gaza mit dem Nötigsten zu versorgen.

Neben dem Beschuss von Gaza durch Israel und von Tel Aviv und Ashkelon durch die Hamas gab es weiterhin Kämpfe an der Grenze zum Libanon. Tsahal beantwortete Raketen der Hisbollah mit Artilleriefeuer.