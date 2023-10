Bosnien: Frauen gehen wegen hoher Frauen-Mordrate auf die Straße

Von Euronews mit EBU

Frauen in Bosnien und Herzegowina haben gegen die hohe Zahl der Feminizide im eigenen Land protestiert. In dem Land auf dem Balkan werden pro Jahr durchschnittlich sieben Frauen getötet und 48 Prozent der weiblichen Bevölkerung gibt an, Opfer von sexueller und oder geschlechtsbezogener Gewalt geworden zu sein. Die Aktvistinnen, die unter dem Slogan "Not one more" auf die Straße gegangen waren, wollten mit ihrem friedlichen Protest die Aufmerksamkeit auf das aus ihrer Sicht gesellschaftliche Problem lenken.