Nach dem Raketenbeschuss des Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza macht Israels Armee den Islamischen Dschihad verantwortlich und erklärt, die Hamas habe von der fehlgeleiteten Rakete gewusst und eine Medienkampagne gestartet.

Weltweit ist die Empörung über den Raketenangriff auf ein Krankenhaus in Gaza groß. Zunächst hatten viele die israelische Armee beschuldigt. Doch Israels Militärs machen den "Islamischen Dschihad" für den Einschlag verantwortlich.

Tsahal veröffentlicht offenbar Audio-Botschaft der Islamisten

Am Tag nach dem Angriff veröffentlicht Tsahal ein Video und behauptet, auf einer Audio-Aufnahme habe die islamistische Gruppe ihre Schuld eingestanden. Auch die Hamas habe das gewusst.

Israel sieht "Vertuschung" und "Medienkampagne der Hamas"

Der Sprecher der israelischen Armee, Flotillenadmiral Daniel Hagari, erklärte auf einer Pressekonferenz an diesem Mittwoch: "Die Hamas hat die Berichte überprüft und festgestellt, dass es sich um eine Rakete des Islamischen Dschihad handelte, die fehlgeleitet worden war. Und sie beschloss, eine weltweite Medienkampagne zu starten, um zu vertuschen, was wirklich passiert war. Sie ging sogar so weit, die Zahl der Opfer aufzublähen. Sie wussten mit absoluter Sicherheit, dass es sich um eine vom Islamischen Dschihad fehlgeleitete Rakete handelte".

Die Rakete soll von einem naheliegenden Friedhof abgefeuert worden sein.

Ursula von der Leyen spricht von "Feuerhölle"

Zahlreiche europäische Politiker und Politikerinnen verurteilten den Beschuss des Krankenhauses. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte im EU-Parlament: "Ein Krankenhaus in Gaza, in dem Hunderte Verwundete waren, wurde in eine Feuerhölle verwandelt. Die Szenen aus dem Al Ahli Krankenhaus sind entsetzlich und erschütternd. Es gibt keine Entschuldigung für den Beschuss eines Krankenhauses voller Zivilisten."

3.300 Tote in Gaza, 1.400 in Israel

In Gaza sind laut palästinensischen Behörden seit Beginn des jüngsten Konflikts insgesamt 3.300 Menschen getötet und mehr als 13.000 verletzt worden . Israel beklagt 1.400 Tote sowie 3.500 Verletzte. Wieviele Menschen bei dem Angriff auf das Krankenhaus in Gaza ums Leben gekommen sind, ist auch am Tag danach nicht wirklich verifizierbar.