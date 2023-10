Der CEO von Web Summit, Paddy Cosgrave, hat sich inzwischen für seine Kommentare zum Krieg zwischen Israel und der Hamas entschuldigt.

Mehrere Tech-Unternehmen, Investoren und Gründer haben angekündigt, dass sie den Web Summit, die große Tech-Konferenz, die Branchenführer aus der ganzen Welt versammelt, nach den Äußerungen ihres Gründers zum Krieg zwischen Israel und der Hamas boykottieren werden.

Paddy Cosgrave bezeichnete Israels Vergeltungsmaßnahmen für den Angriff der militanten palästinensischen Gruppe Hamas am 7. Oktober als "Kriegsverbrechen" und verglich den Konflikt mit den Unruhen in Irland.

Die Nutzer sozialer Medien verurteilten seine Äußerungen, und viele Gründer, Investoren und Redner antworteten, dass sie nicht mehr an der November-Konferenz des Web Summit in Lissabon teilnehmen würden, zu der an drei Tagen 70.000 Menschen erwartet werden.

"Traurig über Ihre schlecht informierte Haltung. Sie hätten eine nuanciertere Haltung einnehmen können, die diese Gräueltaten verurteilt und zur Zurückhaltung aufruft. Das wäre akzeptabel gewesen", sagte der Fintech-Unternehmer und ehemalige Meta-Führungskraft David Marcus auf X und fügte hinzu: "Ich werde nie wieder an einer Ihrer Veranstaltungen teilnehmen, sie sponsern oder dort sprechen."

Andere kritisierten auch die Februar-Konferenz des Web Summit in Katar.

"Ich werde mich für den Rest meiner Karriere weigern, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der auf dieser Konferenz in Katar spricht", sagte Keith Rabois, der Founders Fund-Partner und Unternehmer, auf X.

Der israelische Botschafter in Portugal, Dor Shapira, erklärte, er habe dem Bürgermeister von Lissabon geschrieben, dass Israel aufgrund der "empörenden" Äußerungen von Cosgrave nicht mehr an der Konferenz teilnehmen werde, und forderte weitere Unternehmen auf, ihre Teilnahme abzusagen.

"Selbst in diesen schwierigen Zeiten ist er nicht in der Lage, seine extremen politischen Ansichten beiseite zu legen und die terroristischen Aktivitäten der Hamas gegen unschuldige Menschen anzuprangern", schrieb er auf LinkedIn.

Israel ist weltweit führend in den Bereichen Technologie und künstliche Intelligenz (KI), die zu den bekanntesten Exportprodukten des Landes gehören. Die Situation macht deutlich, dass nicht nur der israelische Technologiesektor bereit ist, seine Geschäftsbeziehungen aufgrund des Konflikts abzubrechen.

Monique Woodard, die Gründungspartnerin der US-amerikanischen Risikokapitalfirma Cake Ventures, erklärte, sie habe ihre Teilnahme am Web Summit aufgrund der Äußerungen von Cosgrave abgesagt.

"Dies war eine schwierige Entscheidung, allein schon wegen der Gründer, die davon betroffen sein werden, da viele Investoren aus der ganzen Welt beschließen, nicht teilzunehmen", schrieb Woodard auf X.

Der Gründer des Web Summit entschuldigte sich am 17. Oktober öffentlich.

"Bei allen, die durch meine Worte verletzt wurden, entschuldige ich mich zutiefst. Was wir in dieser Zeit brauchen, ist Mitgefühl, und das habe ich nicht vermittelt", schrieb Cosgrave.

"Der Web Summit blickt auf eine lange Geschichte der Partnerschaft mit Israel und seinen Technologieunternehmen zurück, und ich bedauere zutiefst, dass diese Freunde durch meine Äußerungen verletzt wurden. Mein Ziel ist und war es immer, nach Frieden zu streben."

Euronews Next hat Web Summit für eine Stellungnahme kontaktiert, zunächst aber keine Antwort erhalten.