Israel verstärkt Luftangriffe und warnt Hisbollah vor Ausweitung des Konflikts

Von Euronews mit AFP/DPA

Israels Armee beschoss erneut Hamas-Posten im Westjordanland - auch zwei Flughäfen im nördlichen Nachbarland Syrien. Derweil wächst die Angst vor einer Ausweitung des Konflikts. Benjamin Netanyahu warnte die libanesische Hisbollah vor einem Krieg gegen sein Land.

WERBUNG

Die israelische Luftwaffe hat über das Wochenende die Angriffe auf den Gazastreifen nochmals verstärkt, um eine Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas vorzubereiten.

Die Zahl der getöteten Palästinenser stieg nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums auf 4651. 14.245 Menschen seien verletzt worden. Israel hat seit dem Hama-Angriff am 7. Oktober mehr als 1400 Tote zu beklagen, der Großteil davon Zivilisten.

Hisbollah wird "Fehler ihres Lebens machen"

Israels Armee beschoss zudem erneutHamas-Posten im Westjordanland - auch zwei Flughäfen im nördlichen Nachbarland Syrien. Derweil wächst die Angst vor einer Ausweitung des Konflikts.

Benjamin Netanyahu warnte die libanesische Hisbollah vor einem Krieg gegen sein Land. "Wenn die Hisbollah beschließt, in den Krieg einzutreten, wird sie den Fehler ihres Lebens machen. Wir werden sie mit einer Kraft lahmlegen, die sie sich nicht einmal vorstellen kann. Und das Ausmaß für die Hisbollah und für den Staat Libanon wird verheerend sein."

Naim Kassim: "Wir können nichts garantieren"

Der zweite Mann an der Spitze der libanesischen Hisbollah, Naim Kassim, sagte am Samstag in Beirut, er schließe eine noch größere Beteiligung seiner Bewegung am Konflikt mit Israel nicht aus. "Wir können nichts garantieren. Wir müssen niemandem sagen, was unser Plan ist und was unsere Vision für die Zukunft ist."

Die Hisbollah kämpfe im Süd-Libanon an der Grenze zu Israel für ihr Land, für die Palästinenser und für die "Zukunft unserer Generationen".

Der letzte Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Jahr 2006 forderte 1.200 Tote auf libanesischer Seite, vor allem Zivilisten, und 160 auf israelischer, die meisten davon Soldaten.

An der Grenze zwischen dem Libanon und Israel kommt es regelmäßig zu gewaltsamen Zwischenfällen. Diese haben sich seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas verstärkt.

Am Sonntag lieferten sich die Hisbollah in der Grenzregion weitere Kämpfe mit Israels Armee. Es besteht die Sorge, dass die vom Iran unterstützte Hisbollah ihre Angriffe auf Israel noch verstärken könnte.

Die vom Iran unterstützte Schiitenorganisation Hisbollah gilt als weitaus mächtiger als die Hamas.