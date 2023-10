Die Euronews-Korrespondentin hat im Kibbutz Be'eri Ersthelfer getroffen, die lange vor den ersten Soldaten auf die Hamas-Angreifer stießen und versuchten, die Opfer zu retten.

WERBUNG

Zwei Wochen nach dem Hamas-Terrorangriff auf Israel bereiten sich israelische Reservisten in der Nähe des Kibbutz Be'eri auf die Bodenoffensive im Gazastreifen vor.

In diesem Kibbutz wurden 10 Prozent der mehr als 1.000 Bewohnerinnen und Bewohner am 7. Oktober 2023 getötet. Erschütterte Augenzeugen der Rettungsorganisation ZAKA berichten von Vergewaltigungen, Folter und Brandstiftung.

Mutter und Vater - vor den Augen der Kinder gefoltert

Yossi Landau ist der Leiter von ZAKA für Südisrael. Er schildert schreckliche Szenen: "Im ersten Haus, das wir betraten, sahen wir ein Ehepaar, Vater und Mutter, die Hände auf dem Rücken gefesselt, gefoltert und ihnen fehlten Körperteile, aber sie lebten noch. Und auf der anderen Seite zwei Kinder, sechs und sieben Jahre alt, ein Junge und ein Mädchen. Sie waren in der gleichen Position, gefoltert in der Mitte des Tisches, an dem die Terroristen saßen und eine Mahlzeit zu sich nahmen."

"Wir beerdigen stündlich Menschen aus dem Kibbutz Beeri"

Rami Gold ist ebenfalls einer der Ersthelfer, er war zwölf Stunden vor der israelischen Armee vor Ort. Der Sanitäter kannte die meisten Menschen hier. Jetzt muss er viele von ihnen zu Grabe tragen. "Wir beerdigen derzeit stündlich Menschen auf einem provisorischen Friedhof in der Nähe, weil wir hier niemanden bestatten können."

Ein Viertel der Gebäude sind so stark zerstört, dass sie nicht wieder aufgebaut werden können.

Euronews-Korrespondentin Valerie Gauriat berichtet, dass sie nicht lange vor Ort bleiben kann, denn nicht weit vom Kibbutz Beeri entfernt sind Explosionen zu hören. "All diese zerstörten Häuser zu sehen und die persönlichen Habseligkeiten der Menschen in all dem Schutt, das ist überwältigend. Die israelischen Gerichtsmediziner finden weiterhin Tote und suchen nach Leichen. Die Forensiker gehen davon aus, dass sie in den kommenden Tagen weitere Tote finden werden."