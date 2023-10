"Letzter Kampf gegen die Hamas": Bisher tödlichstes Wochenende in Gaza

Von euronews

Israel verstärkt die Luftangriffe auf Ziele der Hamas im Gazastreifen. Der Verteidigungsminister spricht vom „letzten Kampf“ gegen die militante Gruppe.

Das israelische Militär hat angekündigt, die Luftangriffe auf den Gazastreifen zu verstärken. Gleichzeitig würden die Palästinenser, die sich noch im Norden des Gebiets aufhalten, aufgefordert, nach Süden zu fliehen.

Laut palästiensischen Gesundheitsbehörden 400 Tote in 24 Stunden

Der Beschuss des Gazastreifens wurde in der Nacht fortgesetzt. Laut palästinensischen Gesundheitsbehörden wurden in den vergangenen 24 Stunden in Gaza mehr als 400 Menschen getötet. Auch zwei Krankenhäuser und das Dschbalia-Flüchtlingslager standen nach Angaben aus Gaza unter Beschuss.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu betonte, dass es im Krieg gegen die Hamas „um Leben und Tod“ gehe. Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte, dass dies der letzte Kampf gegen die militante Gruppe im Gazastreifen sein werde: „Es wird einen Monat dauern, zwei Monate, drei Monate, und am Ende wird es keine Hamas mehr geben. Bevor die Hamas Kontakt mit unseren Panzern und unserer Infanterie hat, werden sie die Granaten unserer Luftwaffe kennenlernen.“

Mehrfrontenkrieg droht

Der Krieg gegen die Hamas droht, auf andere Fronten überzugreifen, da auch die Spannungen im besetzten Westjordanland zunehmen. Israelische Flugzeuge haben am frühen Montag zwei Hisbollah-Stellungen im Libanon angegriffen, die nach Angaben des israelischen Militärs Panzerabwehrraketen auf Israel abfeuern wollten. Zuvor hatte Ministerpräsident Netanjahu die libanesische Hisbollah gewarnt, dass sie „den Fehler ihres Lebens“ begehe, wenn sie einen Krieg mit Israel beginne.

Während Israel sich auf eine Bodenoffensive vorbereitet, hat der Iran davor gewarnt, dass die Situation „außer Kontrolle“ geraten könnte. Angesichts der Gefahr eines regionalen Flächenbrands hat US-Präsident Joe Biden mit den Staats- und Regierungschefs der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens und Kanadas gesprochen. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten sie das Recht Israels, sich gegen den Terrorismus zu verteidigen, forderten jedoch die Einhaltung des humanitären Völkerrechts, einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung.