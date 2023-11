Mitte November: Biden und Xi Jinping treffen sich in San Francisco

Von euronews

Die Präsidenten Chinas und der Vereinigten Staaten, Xi Jinping und Joseph Biden, werden Mitte November in San Francisco aufeinandertreffen. Beide Staatsoberhäupter nehmen am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft teil, der vom 12. bis 18. November in der kalifornischen Stadt abgehalten wird.

Welche Themen zwischen Biden und Xi zur Sprache kommen werden, ließ Karine Jean-Pierre, Sprecherin des Weißen Hauses, offen.

Uneinigkeit zwischen Peking und Washington in mehreren Punkten

Das Verhältnis der politischen Führungen beider Länder ist angespannt, unter anderem wegen des wirtschaftlichen Wettbewerbs, der Taiwan-Frage und des Umgangs mit Russland. Die Vereinigten Staaten haben China eindringlich davor gewarnt, Russland für den Krieg in der Ukraine mit Waffen oder Munition auszustatten.

„Hartnäckiger Wettbewerb bedeutet hartnäckige Diplomatie", so Jean-Pierre. „Unsere Politik und die Art und Weise, wie wir mit China umgehen, hat sich nicht geändert", betonte sie.

Xi Jinping und Biden führten Mitte November vergangenen Jahres ein Gespräch in Bali.