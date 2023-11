Von Andrew Naughtie, Euronews

Aufgrund einer langen antikolonialen Geschichte und besonderer Vorkommnisse in jüngster Zeit sind die irisch-israelischen Beziehungen im europäischen Vergleich ausgesprochen angespannt.

WERBUNG

Wie andere europäische Länder sieht auch Irland mit Entsetzen zu, wie Tausende von Menschen im Gazastreifen getötet werden, wohl wissend, dass unter ihnen auch einige seiner eigenen Bürger sein könnten.

Ein besonders schockierender Fall sticht hervor: der von Emily Hand, einem achtjährigen Mädchen, von dem man annahm, dass es während des Massakers am 7. Oktober von Hamas-Terroristen in einem Kibbuz getötet wurde.

Ihr Vater wurde zunächst über ihren wahrscheinlichen Tod informiert, doch DNA-Tests ergaben, dass ihre Leiche nicht zu der im Kibbuz gefundenen Leiche gehörte. Man geht nun davon aus, dass sie noch lebt und als Geisel im Gazastreifen festgehalten wird, was die irische Regierung dazu veranlasst, sich um ihre Freilassung zu bemühen, was angesichts der anhaltenden Feindseligkeiten im Gazastreifen intensive diplomatische Arbeit erfordert.

Doch zu Hause in Irland ist der Fall Hand Teil einer komplizierten politischen Realität. Während viele europäische Regierungen gezögert haben, Israels Bombardierung des Gazastreifens zu kritisieren - sofern sie sie überhaupt kritisiert haben - haben viele irische Politiker einen deutlich härteren Ton angeschlagen.

Der irische Premierminister Leo Varadkar hat wiederholt das Massaker der Hamas an 1.400 Menschen in Israel verurteilt, aber auch gesagt, dass Israels Reaktion in Gaza "eher einer Rache" gleichkomme.

Auf einer internationalen Hilfskonferenz für den Gazastreifen, die der französische Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag in Paris veranstaltete, sagte Varadkar, dass die Nichteinhaltung des humanitären Völkerrechts "nicht folgenlos sein kann".

Irlands Präsident Michael D. Higgins warf der Regierung von Benjamin Netanjahu unterdessen vor, die internationalen Menschenrechtsnormen zu untergraben.

"Wenn man im Voraus ankündigt, dass man internationales Recht brechen wird, und dies an einer unschuldigen Bevölkerung tut, dann wird der gesamte Kodex zum Schutz der Zivilbevölkerung, der seit dem Zweiten Weltkrieg gilt, in Fetzen gerissen", sagte Higgins Mitte Oktober, als die Luftangriffe auf den Gazastreifen immer mehr zivile Opfer forderten.

Seine Äußerungen wurden vom israelischen Botschafter in Dublin, Dana Erlich, kritisiert, der ihm vorwarf, falsch informiert zu sein, und andeutete, dass der Gesamteindruck Israels von Irland von einer unbewussten anti-israelischen Voreingenommenheit geprägt sei.

Ein anderer israelischer Diplomat in Dublin postete seine Kritik auf X: "#Irland fragt sich, wer diese Terrortunnel finanziert? Eine kurze Ermittlungsrichtung - 1. Finde einen Spiegel 2. Direct it to yourself 3. Voilà." Der Beitrag wurde inzwischen geklärt und zurückgezogen.

Higgins kritisierte auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die er in ihrer anfänglichen pro-israelischen Reaktion auf die Explosion der Feindseligkeiten als "rücksichtslos" bezeichnete.

Er fordert weiterhin einen humanitären Waffenstillstand und eine internationale unabhängige Überprüfung der Zahl der Opfer im Gazastreifen - eine Zahl, die derzeit nur vom Hamas-geführten Gesundheitsministerium gemeldet wird.

Während also viele westeuropäische Regierungen nahezu im Gleichschritt bleiben, warum sind Irlands führende Politiker in ihren öffentlichen Erklärungen zu Israels Aktionen deutlich ambivalenter?

Langes Gedächtnis

Zum einen hatten die beiden Länder in den letzten zwei Jahrzehnten nicht gerade die besten Beziehungen. Im Jahr 2010 wurde bekannt, dass Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad mit gefälschten Pässen verdeckt nach Dubai gereist waren, wo sie einen Hamas-Führer ermordet hatten.

Unter ihren gefälschten Reisedokumenten befanden sich auch irische Pässe, darunter einige mit gestohlenen echten Passnummern.

Dieser Vorfall belastete die irisch-israelischen Beziehungen, die bis heute davon geprägt sind. Damals warnten irische Minister davor, dass die Aktionen des Mossad irische Reisende in Gefahr bringen könnten. Doch sechs Jahre nach dem Vorfall lehnte es der damalige israelische Botschafter in Irland ab, zu garantieren, dass sich so etwas nicht wiederholen würde.

Auf beiden Seiten der Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland identifizieren sich viele irische Nationalisten seit Jahrzehnten mit der palästinensischen Sache und sehen darin eine Parallele zu ihrem eigenen Widerstand gegen die militärische Gewalt des britischen Staates.

Diese Resonanz ist auch heute noch zu spüren. Sinn Fein, die größte und älteste Partei, die sich für die irische Wiedervereinigung einsetzt, wird aller Voraussicht nach die nächste Regierung in Dublin anführen, und ihre Vorsitzende, Mary Lou McDonald, hat ihre Ansichten zu Israel unmissverständlich klargestellt.

WERBUNG

Im Jahr 2021, während eines großen Ausbruchs israelisch-palästinensischer Gewalt, erklärte sie vor dem Parlament, dass Israel als "rassistisches Apartheidregime" verurteilt werden müsse, und begründete ihre Forderung nach palästinensischer Eigenstaatlichkeit mit der großen Erzählung der irischen Geschichte.

Doch wie der unabhängige irische Senator Tom Clonan, selbst ehemaliger Militäroffizier, gegenüber Euronews erklärte, ist Irland aufgrund seiner Erfahrung mit der Kolonialisierung zwar eine Art Ausreißer in Westeuropa, doch die meisten Politiker und die Bevölkerung stehen der Existenz Israels nicht negativ gegenüber.

"Die Iren unterstützen Israel und glauben an die Legitimität des Staates Israel", sagte er.

"Wir haben starke Handelsbeziehungen, und es gibt eine große Diaspora irischer Israelis. Chaim Herzog, der Präsident Israels während der meisten Zeit der 1980er Jahre, war ein irischer Israeli, der in Dublin aufgewachsen ist! Was wir kritisieren, sind die Aktionen der Regierung Netanjahu.

"Die Hamas hat am 7. Oktober wahrhaft völkermörderische Angriffe verübt und damit gegen alle Gesetze für bewaffnete Konflikte verstoßen, was sie im Gazastreifen auch weiterhin tut. Gleichzeitig hat es das israelische Militär versäumt, älteren Menschen, Kranken, schwangeren Frauen usw. sicheres Geleit zu gewähren, wie es nach den Genfer Konventionen vorgeschrieben ist. Die gewaltsame Vertreibung von Zivilisten aus ihren Häusern, der Beschuss von Krankenhäusern, Schulen und zivilen Gebieten - all das und mehr ist verboten.

WERBUNG

"Das ist es, worauf sich Varadkar bezog: die Verhältnismäßigkeit der Reaktion, die ein objektiver Standard im Konfliktrecht ist. Um den Briten gegenüber fair zu sein: Als die IRA in Großbritannien Bomben zündete und unschuldige Zivilisten, darunter auch Kinder, ermordete, ordnete die britische Regierung zum Beispiel an, keine Luftangriffe auf republikanische Viertel in Belfast zu fliegen!"

Handlungen jenseits der Legalität

Sinn-Fein-Chefin Mary Lou McDonald hat den Hamas-Angriff vor einem Monat verurteilt, kritisiert aber auch Israel dafür, dass es die Forderungen nach einem Waffenstillstand "ignoriert". Und wie die Parteiführer links von Sinn Fein fordert auch sie die Ausweisung des israelischen Botschafters in Dublin wegen des israelischen Vorgehens seit dem 7. Oktober.

Varadkar hat diese Forderung zurückgewiesen und darauf hingewiesen, dass nicht einmal der russische Botschafter ausgewiesen wurde, und gewarnt, dass die Ausweisung Erlichs Dublin "entmachten" würde, während es versucht, etwa 40 irische Staatsbürger aus dem Gazastreifen zu holen.

Varadkars Koalitionspartner, die Mitte-Rechts-Partei Fianna Fáil, hatte Erlich am vergangenen Wochenende auf ihrem Jahresparteitag zu Gast. Ihr Auftritt wurde von der Linken mit Empörung aufgenommen, aber der Parteivorsitzende und derzeitige Außenminister Micheál Martin verteidigte die Entscheidung der Regierung, sie nicht auszuweisen, und wies darauf hin, dass dies wahrscheinlich dazu führen würde, dass der irische Botschafter aus Israel ausgewiesen würde, während man versuche, Emily Hand und die anderen irischen Bürger zu retten, die im Kreuzfeuer gefangen seien.

Währenddessen bleibt die Stimme Irlands in Europa unverwechselbar. Clonan vermutet, dass die irische Führung, die selbst einen schwierigen Friedensprozess im eigenen Land durchlaufen hat, vielleicht besonders wachsam ist, wenn es um den Schutz von Zivilisten in Konflikten geht, und mit zweierlei Maß misst.

WERBUNG

"Ich war sehr bestürzt, als Ursula von der Leyen nach Tel Aviv reiste und Israel uneingeschränkt unterstützte", sagt er, "man darf nicht vergessen, dass sie, als Russland das Stromnetz in der Ukraine angriff, sagte, dass der Angriff auf zivile Ziele dort ein Kriegsverbrechen sei.

"Ich würde sie ermutigen, darüber nachzudenken und Israels Handlungen auch durch dieses Prisma zu betrachten.