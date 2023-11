Unter Polizeischutz: Halloween-Highlights zwischen New York und Nordirland

Von Euronews mit AP, AFP

Auch wenn wegen des Nahost-Konflikts örtlich Polizeischutz notwenidg war: Zehntausende Feiernde ließen sich das Halloween-Spektakel in den Hochburgen New York und Nordirland nicht verderben.

Je schriller, desto schrecklicher: Mit einer großen Straßenparade haben Feiernde in New York City das 50. Halloween-Jubiläum in der Metropole begangen. Mit phantasievollen Outfits zog die Party-Gemeinde durch die Straßen von Manhattans West Village.

Die Feierlichkeiten fanden zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Spannungen in New York zunehmen. Die Behörden erklärten, dass sie in Alarmbereitschaft seien aufgrund von Demonstrationen in Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten.

Halloween-Hotspot Nordirland

In Nordirland fand die größte Halloween-Feier auf europäischem Boden statt. Über hunderttausend Menschen versammelten sich auf einem viertägigen Festival in Derry/Londonderry, der zweitgrößten Stadt des Landes. Innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern wurde mit Feuerwerk, Lichtinstallationen und Konzerten gefeiert. Einziger Wermutstropfen: Eine geplante Drohnen-Flugshow musste wegen starker Winde abgesagt werden.