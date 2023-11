Helsinki: Proteste gegen Schließung der Grenze nach Russland

Hunderte Menschen demonstrieren in Helsinki gegen die Entscheidung der finnischen Regierung, die Grenze nach Russland teilweise zu schließen. - Copyright AP Photo/Сергей Гриц

Hunderte Menschen demonstrieren in Helsinki gegen die Entscheidung der finnischen Regierung, die Grenze nach Russland teilweise zu schließen. - Copyright AP Photo/Сергей Гриц

Von euronews mit dpa

"Ich fühle mich von meiner Familie abgeschnitten", sagt eine Russin in Helsinki, die normalerweise regelmäßig zurück über die Grenze in ihr Heimatland wechselt. Jetzt geht das nicht mehr so einfach.