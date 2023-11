Spanische Fleischeslust: Hungrige Diebe stehlen Schinken und Würste

Hiere ging's wohl um die Wurst - oder den Schinken: In Spanien haben Diebe Spezialitäten im Wert von rund 200.000 € geklaut.

Sie sind womöglich die hungrigsten Diebe Spaniens: Bei Madrid wurden zwei fleischeslustige Männer festgenommen, die in Andalusien 700 Schinken und Würste sowie zwei Lieferwagen gestohlen haben sollen. Nicht weniger als 269 iberische Schinken und Schultern, sowie 448 getrocknete Schweinelenden „entführten“ die Täter in zwei weißen Lieferwagen. Wert der Beute: 200.000 Euro.

Die Wurstwaren waren in der vergangenen Woche aus einem Trockenraum in Villanueva-de-Córdoba im Norden der Region gestohlen worden. Am gleichen Tag wurden auch zwei Lieferwagen bei einem Reifenhändler geklaut. Die Ermittler vermuteten schnell einen Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen. Die beiden Transporter wurden in einem Industriegebiet in Getafe, einem Vorort von Madrid, entdeckt.