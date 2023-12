Deutschland bei der Heim-EM gegen Schottland, Ungarn und Schweiz

Von euronews mit dpa

Keine Fußball-Schwergewichte und keine Todesgruppe: das ist das Ergebnis für die DFB-Elf für das Turnier im kommenden Sommer im eigenen Land.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt bei der Heim-EM 2024 in der Gruppenphase gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das ergab die feierliche Auslosung am Samstag in der Hamburger Elbphilharmonie.

Die Schotten sind am 14. Juni in der Münchner Arena Auftaktgegner der DFB-Auswahl.

Titelverteidiger Italien bekam eine sehr schwere Gruppe zugelost, mit Spanien, Kroatien und Albanien.

Auch die Gruppe D ist hochkarätig besetzt, mit Frankreich, den Niederlanden und Österreich.