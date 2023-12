Pro-Palästinensische Demonstrationen in Paris und Washington

Von euronews mit dpa

Ein Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas sowie Verhandlungen: das forderten zahlreiche Demonstranten rund um den Globus an diesem Wochenende.

In Paris haben tausende Menschen für Frieden im Gazastreifen demonstriert. Sie forderten einen dauerhaften Waffenstillstand. Auf Plakaten sprachen sie von "Völkermord" an den Palästinensern.

Der französische Präsident Emmanuel Macron kritisierte, die Zerstörung der Hamas sei als Kriegsziel von Israel zu vage formuliert.

„Ich denke, wir befinden uns an einem Punkt, an dem die israelischen Behörden ihre endgültigen Ziele genauer definieren müssen. Was bedeutet die völlige Zerstörung der Hamas und hält irgendjemand sie für möglich? Wenn es so ist, wird der Krieg zehn Jahre dauern", sagte Macron am Rande der Weltklimakonferenz.

Demonstrationen gab es auch in Washington. Dort hielten hunderte Menschen Transparente mit der Aufschrift „Lasst Gaza leben!“ hoch, forderten ein Ende des Krieges und kritisierten die US-Militärhilfe für Israel.