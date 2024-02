Macron gedenkt der Hamas-Opfer in Israel - 42 Geiseln aus Frankreich

Zeremonie für die Opfer der Hamas in Israel im Invalidendom in Paris - Copyright Gonzalo Fuentes/AP

Von Euronews mit AP

In einer Zeremonie im Invalidendom hat Frankreich an die Opfer der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 erinnert.