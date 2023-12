Die letzte Nachricht, die Ahmad von seinen Angehörigen erhielt, war am vergangenen Samstag, und seitdem hat er nichts mehr gehört. Wie er sehnen sich Tausende von Palästinensern in Europa danach, Whatsapp-Nachrichten aus Gaza zu erhalten.

Seit dem Ausbruch des Krieges in Gaza sitzt die Familie von Ahmad Salama, die in Deutschland und Saudi-Arabien lebt, ständig vor dem Fernseher. Die Nachrichten aus dem Konflikt sind zwar zutiefst erschütternd, aber nur so können sie erfahren, wie es ihren Verwandten geht, die aus dem nördlichen Gazastreifen in den Süden geflohen sind.

Der 23-jährige Palästinenser, der seit sechs Jahren in Deutschland studiert, erhält einmal pro Woche Nachrichten von Zahr, der Tante seines Vaters. "Es ist nervenaufreibend, wir können ihnen nur Whatsapp-Nachrichten schicken und auf eine Antwort warten. Unser Fernseher läuft die ganze Zeit, um sicherzugehen, dass der Teil, in dem sie sind, nicht bombardiert wurde oder dass es keine Probleme gibt", so Ahmad gegenüber Euronews.

"Wir wachen jeden Tag mit dem Wissen auf, dass die Möglichkeit besteht, dass sie nicht mehr da sind.... Wenn wir sie verlieren, weiß ich nicht einmal, woher wir das wissen sollen. Also verfolgen wir einfach die Nachrichten und warten vier oder fünf Tage auf eine Antwort", fügte er hinzu.

Die letzte Nachricht, die sie erhielten, war am vergangenen Samstag, kurz nach dem Ende der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Seitdem haben sie nichts mehr gehört.Sie wissen, dass sich Zahra in Khan Younis, der zweitgrößten Stadt des Gazastreifens, befindet, aber sie wissen auch, dass der Krieg dort intensiv tobt.

Die Stadt, in der einst rund 200.000 Menschen lebten, hat sich durch den Zustrom von Vertriebenen aus dem nördlichen Gazastreifen verdoppelt.

Die UNO hat die Situation nicht nur als "menschliche Katastrophe" bezeichnet, sondern auch gesagt, dass sie für die Palästinenser "noch höllischer" werden wird.

Für die Familie Ahmad und die übrige palästinensische Bevölkerung in Europa bedeutet jede Stimme aus dem Gazastreifen einen Moment der Erleichterung.

Ahmad Salama und seine Familie Familien-Archiv

Stimmen aus Gaza

"Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir sind in den Süden gekommen, weil sie uns gesagt haben, dass es dort sicher ist, und jetzt bombardieren sie auch den Süden", ist das erste, was Ahmad hört, als er auf die Abspieltaste der Whatsapp-Sprachnachricht drückt.

Es ist die Tante seines Vaters, die ihre Situation beschreibt: "Ich werde gefoltert. Wenn es dunkel wird, habe ich große Angst. Ich kann nicht schlafen und die Nacht ist sehr lang. Es gibt keinen Strom, so dass ich sieben Stunden warte, bis ich die Sonne wieder sehe".

Nachdem ihr Haus im nördlichen Gazastreifen zweimal unter Beschuss geraten war, flohen Zahr und ihre Familie in den Süden. Kaum waren sie geflohen, wurde ihr Haus ein drittes und letztes Mal bombardiert.

Jetzt leben sie in Khan Younis, dank Freunden, die sie zusammen mit 22 anderen Menschen aufnehmen konnten. Da sie jedoch schnell geflohen sind, haben sie all ihr Hab und Gut in ihrem zerbombten Haus im Norden zurückgelassen. Sie haben keine Lebensmittel, keinen Strom, kein Internet, keine warme Kleidung und es wird immer kälter.

Es gibt nichts zu kaufen, und Zahr sagt, dass die wenige humanitäre Hilfe, die ankommt, in Sekundenschnelle verschwindet.

"Es ist im Grunde wie russisches Roulette und sie versuchen herauszufinden, was sie tun sollen. Entweder sie bleiben und werden von einer Bombe getötet, oder sie fliehen und könnten unterwegs sterben", sagt Ahmad.

"Ich bin jeden Tag nervös, denn ich könnte aufwachen und von meinem Vater hören, dass wir unsere Familie verloren haben. Ich muss mit dieser Angst leben, denn am Ende gibt es keine Sicherheit", fügte er hinzu.

Ahmad sagt, wenn er im Internet unter den Namen der Toten eine ganze Familie mit demselben Nachnamen wie er sieht, erschaudert er bei dem Gedanken, dass es sich um seine Cousins und Cousinen zweiten Grades handeln könnte.

Eine Frau trauert im Krankenhaus von Khan Younis um ihr Kind und ihren Mann, die bei der Bombardierung des Gazastreifens durch die israelische Armee getötet wurden. Fatima Shbair/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Der Krieg in Khan Younis eskaliert

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind mindestens 1,9 Millionen Menschen im Gazastreifen Binnenflüchtlinge, das sind etwa 80 % der Bevölkerung.

Die Bombardierungen haben seit dem Ende der Waffenruhe zugenommen, und das palästinensische Gesundheitsministerium in dem von der Hamas regierten Gazastreifen schätzt, dass seit dem 7. Oktober 15 500 Menschen getötet worden sind.

"Das Leben ist schwierig, es ist sehr prähistorisch geworden!"

"Das Leben ist schwierig, es ist sehr prähistorisch geworden. Ich kann die israelischen Flugzeuge ständig über mir sehen. Wir haben alles verloren, aber Gott sei Dank kein einziges Familienmitglied", so Zahr aus Khan Younis.

Für Palästinenser, deren Familien im Gazastreifen überleben, wird es immer schwieriger. Da es in dem Gebiet weder Internet noch Strom gibt, befürchten sie, dass dies die letzte Nachricht sein könnte, die sie von ihren Angehörigen erhalten.

Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten ist Rafah derzeit der einzige Ort im Gebiet, an dem noch begrenzte humanitäre Hilfe verteilt werden kann.

Nur wenige Hilfsgüter erreichen Khan Younis, und der Zugang zu den weiter nördlich gelegenen Gebieten ist abgeschnitten.

"Es ist herzzerreißend. Man wird wütend und weint gleichzeitig, weil man sich hilflos fühlt und helfen möchte, aber nicht weiß, wie", so Ahmad.

"Es ist einfach eine Kombination aus sehr schlechten Gefühlen", fügte er hinzu.

Zahr träumt derweil davon, in ihre Heimat im Norden des Streifens zurückzukehren. Sie spricht vom Ende des Krieges und von der Hoffnung, zurückzukehren und eine Wohnung zu mieten, in der sie leben kann.

"Macht euch keine Sorgen um uns", sagt sie zum Abschied, "ich hoffe, dass alles gut ausgeht".