Das Beste aus Katar im Jahr 2023: Falknerei, Geeks und koreanisches Barbecue

Qatar 365 blickt auf die großen Momente des Jahres 2023 zurück: alte Traditionen wie Perlentauchen und Sadu-Weben, vielfältige Kultur mit indonesischem Theater und Anime-Geek-Events und einige der besten kulinarischen Erlebnisse in Doha.

WERBUNG

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und das Team von Qatar 365 blickt auf einige seiner Lieblingsmomente des Jahres zurück. Beginnen wir mit unvergesslichen kulinarischen Erlebnissen. Laila Humairah schwärmt vom südkoreanischen Barbecue und versteht jetzt, warum es immer beliebter wird. Und Aadel Haleem ging mit der lokalen Food-Bloggerin Rachel Morris auf eine Food-Tour.

Im Jahr 2023 erforschte das Team alte Traditionen, die einst in Katar beliebt waren: Laila Humairah traf sich mit einer Sadu-Weberin, die das Handwerk am Leben erhält, indem sie es an künftige Generationen weitergibt.

Traditionen und kulturelle Erfahrungen

Charlotte Dubenskij fuhr mit einem der letzten Perlentaucher Katars mit dem Boot vor die Küste der Halbinsel und fand ein Juwel des Meeres. Aadel verbrachte Zeit mit einem Falkner aus Katar, der seine Leidenschaft und sein Wissen mit seinen Söhnen teilte.

Katar ist immer voll von vielfältigen kulturellen Erfahrungen. Anfang des Jahres fand die Initiative "Jahre der Kulturen" statt, und Laila besuchte eine indonesische Theateraufführung, die als "Hayati" bekannt ist.

Auch Subkulturen standen auf dem Programm, wie Aadel herausfand, als er an einer einzigartigen Veranstaltung namens Geekend teilnahm. Die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung bietet Gamern, Anime-Liebhabern und Cosplayern die Möglichkeit, unter einem Dach zusammenzukommen.