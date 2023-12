Von Euronews

Das neu gebildete Bataillon "Sibirien" innerhalb der Internationalen Legion der Streitkräfte der Ukraine setzt sich aus Russen zusammen, die gekommen sind, um gegen die russische Armee zu kämpfen. Es handelt sich um ethnische Russen mit oppositionellen Ansichten.

WERBUNG

Wann und wo wurde das Bataillon "Sibirien" aufgestellt?

Das Sibirische Freiwilligenbataillon wurde Ende Oktober 2023 als Teil der ukrainischen Streitkräfte aufgestellt. Es untersteht als Teil der Internationalen Legion der Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

Vor "Sibir" waren bereits zwei andere russische Einheiten in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte aufgestellt worden: die Legion "Freiheit Russlands" und das "Russische Freiwilligenkorps". "Sibirien" wurde die dritte. Aber im Gegensatz zu den ersten beiden ist sie Teil der regulären ukrainischen Armee.

Wer gehört dazu?

In dieser Einheit kämpfen auf ukrainischer Seite russische Bürger, vor allem Vertreter indigener Völker aus Trans-Ural, Sibirien und dem Hohen Norden. Aber es gibt auch ethnische Russen. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind mit dem Krieg Russlands in der Ukraine nicht einverstanden, halten die Politik des Kremls für aggressiv und wollen sich nicht zum Komplizen des Bösen machen.

Angehörige des Bataillons "Sibirien" der AFU nehmen am 24. Oktober 2023 in der Nähe von Kiew an militärischen Übungen teil GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Zu den Mitgliedern Sibiriens gehören Tataren, Jakuten und Burjaten, die nach eigenen Angaben die Unabhängigkeit von Russland anstreben und den Sieg der Ukraine im Krieg als einen Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel betrachten.

Wie sind sie in die Ukraine gekommen?

In dem Bataillon dienen etwa 60 Männer. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums rekrutiert sich keiner von ihnen aus russischen Kriegsgefangenen. Sie sind alle Freiwillige und kamen über Drittländer in die Ukraine, was mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern kann.

Russen kämpfen an der Seite der Ukraine GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Einer der Kämpfer, ein ehemaliger Offizier des russischen Hauptnachrichtendienstes und gebürtiger Jakutsker, kam beispielsweise über den Zivilrat in Polen in die Ukraine, der die Rekrutierung von Freiwilligen für die nationalen Einheiten der ukrainischen Streitkräfte organisiert hatte. Mehrere andere Personen kamen mit ihm. Ein anderer sagte, er sei zunächst in die Mongolei, dann in die Türkei und von dort in die Ukraine gereist.

Strenge Prüfung vor dem Eintritt in das Bataillon

Bevor sie einen Vertrag unterzeichnen und Zeichen der Armee annehmen, um ihre Identität zu verschleiern, werden alle Sibirien-Kämpfer einer gründlichen Überprüfung durch den ukrainischen Sicherheitsdienst unterzogen, der das Profil und die biografischen Daten abklärt und Gegenkontrollen durchführt, um die Möglichkeit der Infiltration durch russische Agenten auszuschließen.

Angehörige des neu gebildeten Bataillons "Sibirien" der ukrainischen Streitkräfte nehmen am 24. Oktober 2023 an einer Militärübung in der Nähe von Kiew teil. GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Schließlich ist die Gefahr nicht auszuschließen, dass das neue Bataillon Waffen gegen die ukrainischen Streitkräfte einsetzt oder dass einige Personen Daten an die Russen liefern. Deshalb wird der mittlere und führende Stab aus ukrainischen Militärangehörigen gebildet.

Quellen in der ukrainischen Streitkräfte berichten, dass Kiew plant, den Prozess der Zuverlässigkeitsüberprüfung zu beschleunigen, um mehr Russen zur Aufnahme in das Bataillon zu bewegen.

Ausbildung, Ziele und Aufgaben

Die meisten Freiwilligen hatten vor ihrer Reise in die Ukraine keine militärische Erfahrung. Sie werden auf einem Schießplatz in der Nähe von Kiew ausgebildet, bevor sie an die Front geschickt werden.

Angehörige des neu gebildeten Bataillons "Sibirien" der AFU nehmen am 24. Oktober 2023 an einer Militärübung in der Nähe von Kiew teil. GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Das Sibirische Bataillon ist eine kleine militärische Struktur, deren Hauptaufgabe derzeit darin besteht, die Bereitschaft zum Widerstand innerhalb Russlands, auch mit der Waffe in der Hand, zu demonstrieren und den Russen zu zeigen, dass nicht nur Freiwillige der LSR und der RDK gegen das Regime Putins kämpfen, sondern auch reguläre Einheiten von Landsleuten in der ukrainischen Streitkräfte .

Es sollte erwähnt werden, dass die russische Armee auch ihre eigene "Sibiria" hat, eine Kosaken-Aufklärungs- und Angriffsbrigade, die im Mai dieses Jahres in der Nähe des Dorfes Yagodnoye bei Bachmut gegen ukrainische Truppen kämpfte.