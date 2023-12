Freiwillige russische Bürger haben sich der Ukraine im Kampf gegen Putin angeschlossen. Die Einheit "Sibirisches Bataillon" wurde von der ukrainischen Armee gegründet und besteht unter anderem aus ethnischen Minderheiten aus Russland, von denen es eine hohe Todesrate im Krieg gibt.

Dutzende von Vertretern indigener Völker der Russischen Föderation und andere russische Bürger haben sich den ukrainischen Streitkräften angeschlossen.

Eiheit "Sibirisches Bataillon"

Die vor sechs Monaten gegründete militärische Einheit "Sibirisches Bataillon" besteht aus freiwilligen Russen, die sich entschlossen haben, an der Seite der Ukaine gegen ihr eigenes Land zu kämpfen.

Mitglieder des "Sibirischen Bataillons" nehmen an einer militärischen Ausbildung auf einem Schießplatz in der Nähe von Kiew (Ukraine) teil, 13. Dezember 2023.

,,Warum bin ich hier? Es ist klar, warum ich hier bin! Ich wollte nicht zu Putins faschistischem Russland gehören. Ich war von meinem eigenen Volk enttäuscht. Deshalb wollte ich zu Beginn des Krieges hierher kommen und für eine freie Ukraine kämpfen“, erklärte ein Freiwilliger aus Moskau.

Ein anderer Freiwilliger aus Sibirien sagte: „Zunächst einmal hat die derzeitige russische Regierung der Bevölkerung viele Möglichkeiten und die Zukunft als solche geraubt“.

Hohe Todesrate von Rekruten aus Minderheiten im Krieg

Unter den Freiwilligen befinden sich unter anderem auch Angehörige indigener Volksgruppen wie die Jakuten und Burjaten. Sie wollen die Unabhängigkeit ihrer Gebiete in Ostsibirien von Russland und glauben, dass das Kämpfen an der Seite der Ukraine ein Schritt in diese Richtung wäre. Sie wollen die Kontrolle Moskaus über ihre Region, die zu den Ärmsten in Russland gehört, beseitigen.

Die Angehörigen der ethnischen Gemeinschaften beklagen sich über Rassismus und Unterdrückung in Russland. Laut einer Analyse der Sterblichkeit russischer Soldaten in der Ukraine von 2022 gibt es eine hohe Todesrate von Rekruten aus Minderheiten im Krieg.

Die ukrainische Armee geht davon aus, dass das Bataillon in den kommenden Monaten mehrere hundert Kämpfer dazugewinnen wird, da viele den Willen bekundet haben, sich ihm anzuschließen.