Terrorverdacht in Belgien: Polizei nimmt drei Flixbus-Passagiere fest

Ein Passagier hat die belgische Polizei alarmiert, nachdem er andere Reisende über einen möglichen Terroranschlag sprechen hörte. Es gab drei Festnahmen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Die belgische Polizei hat einen Flixbus angehalten, der aus der französischen Stadt Lille nach Brüssel unterwegs war. Ein Passagier nahm Kontakt mit der Polizei auf, nachdem er hörte, wie andere Reisende über einen möglichen Terroranschlag gesprochen hatten.

Die Polizeibehörden leiteten das Fahrzeug in die belgische Gemeinde Wetteren in der Nähe von Gent um, wo sie die Passagiere und das Fahrzeug untersuchten. Nach Angaben der belgischen Polizeisprecherin wurden drei der 46 Passagiere festgenommen. Die Ermittlungen dauern noch an.