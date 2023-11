In Jerusalem hat es am Donnerstag eine tötliche Schießerei gegeben. Mindestens eine Frau ist getötet worden.

Am Donnerstagmorgen haben zwei mutmaßlich palästinensische Attentäter an einer Bushaltestelle am Stadteingang Ost-Jerusalems auf Menschen geschossen.

Schießerei in Jerusalem: EINE 24-Jährige Frau ist verstorben. Acht weitere Verletzte wurden evakuiert.

Wie ein Sprecher des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom mitteilte, seien dabei drei Menschen gestorben, darunter eine 24-jährige Frau. Weitere Menschen seien schwer verletzt worden.

Laut israelischem Rettungsdienst Zaka wurden die beiden Attentäter von Soldaten und einem bewaffneten Zivilisten erschossen. Nach Polizeiangaben hätten sie eine Pistole und ein Sturmgewehr bei sich gehabt.