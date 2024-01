Wütende Landwirte in Rumänien blockieren Grenze zur Ukraine

Traktoren an der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine - Copyright Euronews

Von Euronews Rumänien

🚜 Am Grenzübergang Siret geht für LKW aus der Ukraine so gut wie nichts mehr. Rumänische Landwirte protestieren gegen billiges Getreide, das sie an den Rand des Bankrott geführt haben soll.