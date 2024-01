Ärzte an Universitätskrankenhäusern fordern 12,5 Prozent mehr Lohn

Ärzte in deutschen Universtitätskliniken fordern bessere Arbeitsbedingungen - Copyright @hnh-nh-ca-tran-helen @canva

Ärzte in deutschen Universtitätskliniken fordern bessere Arbeitsbedingungen - Copyright @hnh-nh-ca-tran-helen @canva

Von euronews

Außerdem wollen sie eine Erhöhung der Zuschläge für ihre Arbeit in der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen.