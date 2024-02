Von Euronews

🇦🇿 In Aserbaidschan hat Amtsinhaber Ilham Alijew laut Hochrechnung die Präsidentschaftswahlen haushoch gewonnen.

Am Sieg des Präsidenten Ilham Alijew bei den von ihm vorgezogenen Wahlen hatte es kaum Zweifel gegeben. Jetzt hat der Amtsinhaber den ersten Hochrechnungen zufolge 93,9 Prozent der Stimmen erreicht.

In Bergkarabach soll er sogar mit 100 Prozent gewählt worden sein.

Alijew ist schon seit 2003 der starke Mann in Aserbaidschan. An diesem Mittwoch hat er seine Stimme in einem Wahllokal in Khankendi in der Region Karabach abgegeben. Khakendi wurde von den Armeniern Stepanakert genannt und war die Hauptstadt der Region Bergkarabach, bevor Aserbaidschan die Kontrolle übernahm.

Nach dem "Blitzangriff"

Aserbaidschan eroberte 2020 in einem sechswöchigen Krieg, der mit einem von Moskau vermittelten Waffenstillstand endete, Teile von Bergkarabach und den größten Teil des umliegenden Gebiets zurück. Im Dezember 2022 begann Aserbaidschan mit der Blockade der Straße, die die Region mit Armenien verbindet, was zu Lebensmittel- und Treibstoffknappheit führte, und startete dann im September einen Blitzangriff, der die Separatisten in nur einem Tag auflöste und sie zwang, die Waffen niederzulegen.

Alijew baute auf seine Popularität - und berief vorgezogene Wahlen ein

Im vergangenen Dezember hatte Alijew die eigentlich für 2025 vorgesehenen Wahlen vorverlegt. Dabei setzte der 62-Jährige auf seine Popularität, die nach der Einnahme von Bergkarabach durch Aserbaidschan eine Art Höhepunkt erreicht hatte.